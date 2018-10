Oracle OpenWorld : les prévisions Cloud et IA de Mark Hurd

Lors de la conférence Oracle Open World 2018 organisée cette semaine à San Francisco, Mark Hurd, CEO de la mutinationale, a exposé son analyse prospective du marché.

Le dirigeant de l’éditeur de logiciels et bases de données a d’abord énuméré certaines prévisions exprimées par ses soins dès 2015 : « 80% des applications de production seront dans le cloud [à horizon 2025]. Et deux fournisseurs de suites SaaS occuperont 80% du marché. Le cloud d’entreprise constituera l’environnement IT le plus sécurisé ».

Ces prévisions avaient été prises avec prudence ou scepticisme par les analystes à l’époque. S’agissait-il d’une surestimation ? Pour répondre à cette question, le dirigeant a mis en parallèle ses prévisions de 2015 et celles exprimées deux ans plus tard, en 2017, par le cabinet d’études de marché IT Gartner… Or, leurs conclusions convergent.

Mark Hurd a donc moqué Gartner pour sa « perspicacité » tardive, avant de présenter de nouvelles prévisions. Celles-ci sont centrées sur l’intelligence artificielle (IA).

IA et automatisation

Selon le directeur général d’Oracle, à horizon 2025, toutes les applications cloud vont intégrer l’intelligence artificielle. « Il en sera de même pour la blockchain », a-t-il ajouté. IA, blockchain et applications cloud seront fortement intégrées.

Par ailleurs, « 85% des interactions avec les clients seront automatisées » d’ici 2025.

Enfin, Hurd est revenu sur l’impact de l’automatisation sur l’emploi, notamment dans le secteur informatique. « 60% des emplois IT de 2025 n’ont pas encore été inventés », a-t-il déclaré. Selon lui, l’automatisation ne va pas remplacer les emplois, mais en créer.

« Par exemple, superviseur de robots […] Qui s’assure que les bots fonctionnent de la façon dont vous vous y attendez ? Ces emplois [de supervision] n’ont pas été créés, ils sont simplement imaginés ». Et de nouveaux métiers voient le jour.

(crédit photo © Oracle – compte Twitter)