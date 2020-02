Oracle OpenWorld Europe 2020 : de l’automatisation dans la data science

Les data scientists ont été à l’honneur pour la première journée de l’OpenWorld Europe 2020.

Oracle leur destine une plate-forme de services fondée sur un environnement collaboratif.

Celui-ci permet de développer et de gérer des algorithmes de machine learning. Il est partiellement automatisé, entre autres pour sélectionner les modèles appropriés à des projets et les données pertinentes à exploiter.

Oracle prévoit de faire le pont avec son offre Autonomous Database.

Cette dernière prend en charge l’intégration d’algorithmes au sein des bases de données. Une fonctionnalité désormais enrichie d’une bibliothèque Python pour étendre les capacités des algorithmes.

Oracle ajoute là aussi une dose d’automatisation, à travers la recommandation de modèles adaptés aux données.

Plusieurs services sont annoncés en parallèle, dont Data Flow (version gérée de Spark), Big Data Service (implémentation cloud de Cloudera Hadoop) et des VM « spéciales data science », à base de GPU (« à partir de 30 $ par jour »).

Côté bases de données, Oracle met l’accent sur :

Oracle élargir par ailleurs son « partenariat d’interopérabilité » avec Microsoft, annoncé en juin 2019.

Un site d’interconnexion supplémentaire ouvre à Amsterdam. C’est le deuxième en Europe après celui de Londres.

Cas d’usage typique : déployer sur Azure une application qui utilise les bases de données cloud d’Oracle.

Photo d’illustration © Oracle

