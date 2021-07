Base de données : Couchbase dépasse le milliard $

Le concepteur de bases de données Couchbase a fait une introduction en bourse (IPO) remarquée jeudi au Nasdaq sous le symbole « BASE ». L’entreprise a émis 8,34 millions d’actions à 24 dollars chacune, soit un prix d’introduction supérieur à la fourchette initialement prévue de 20 $ à 23 $. L’IPO va donc au-delà des attentes du marché.

Le titre a ainsi terminé la séance en hausse de 26,7% à 30,40 dollars, portant la valorisation de la société de Santa Clara (Californie) à 1,2 milliard de dollars environ. Soit plus que le milliard $ prévu précédemment par la direction et les soutiens financiers de Couchbase.

Cette entrée en bourse conforte ainsi les choix de la société et de ses investisseurs*.

« Chez Couchbase, nous combinons le meilleur des bases de données relationnelles et du modèle NoSQL », a déclaré Matt Cain, président et CEO de Couchbase.

A l’origine, Couchbase est une émanation du projet open source CouchDB. Les initiateurs de Couchbase veulent alors proposer un système évolutif et fiable aux organisations. Et, par extension, adapter l’offre aux environnements hybrides (sur site et dans le cloud).

Fondée en 2011, la société compte parmi ses principaux concurrents des fournisseurs de bases NoSQL, dont MongoDB, et des multinationales américaines du logiciel et des services cloud, parmi lesquelles AWS, Microsoft, Google, IBM ou encore Oracle.

Pour Couchbase désormais, les fonds obtenus (200 M$) lors de l’IPO vont soutenir les finances et le développement de l’entreprise sur ses marchés clés, Europe incluse. De potentielles acquisitions à venir font également partie des options.

Morgan Stanley et Goldman Sachs ont été les principaux souscripteurs de l’offre.

