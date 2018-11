Oustourcing IT : Cloud et RPA, le choix des grandes entreprises

Les polititiques d’externalisation IT de grandes entreprises s’orientent vers le cloud et l’automatisation robotique des processus, rapporte Deloitte.

Les stratégies d’outsourcing informatique de grandes entreprises sont tournées vers le cloud et l’automatisation robotique des processus (RPA, Robotic Process Automation).

C’est ce que montre un rapport annuel du cabinet Deloitte (The Deloitte Global Outsourcing Survey 2018). L’enquête a été menée auprès de 521 décideurs de grands groupes, dont 85% génèrent plus de 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel.

Les Amériques, l’Europe et l’Asie sont concernés.

Voici les points saillants de l’enquête :

84% des répondants ont initié, engagé ou implémenté une ou plusieurs des « technologies de rupture » citées dans le rapport (cloud computing, RPA et technologies cognitives) pour soutenir leur politique d’externalisation/sous-traitance informatique.

Parmi eux, plus 9 décideurs sur 10 ont opté pour des services cloud. Ils veulent ainsi : innover (option citée par 64% des répondants), améliorer le délai de mise sur le marché (53%), optimiser les performances (56%) et passer à l’échelle plus rapidement (54%).

Par ailleurs, lors de la sélection d’un fournisseur cloud, les critères de sélection les plus souvent cités sont : la sécurité (68%), la performance (45%) et la conformité (39%).

Automatisation

L’automatisation robotique des processus (RPA) s’inscrit également dans les stratégies d’outsourcing de grands groupes. Dans ce cas, il s’agit essentiellement d’externaliser des tâches vers un robot logiciel.

72% des répondants ont ou prévoient d’implémenter des technologies RPA. L’IT (87%) et la Finance (83%) sont les secteurs les plus demandeurs. Les RH et le juridique suivent.

La réduction des coûts (pour 44% des répondants) est un argument de choix. Mais elle n’est pas le principal critère en ce qui concerne l’adoption d’une solution RPA. L’amélioration des performances (62%) et du “time to market” (59%) la devancent.

(crédit photo © shutterstock)