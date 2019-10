Paul Cohen Scali, nouveau DSI de la Sacem

Paul Cohen Scali remplace Pascal Roche au poste de DSI de la Sacem.

» Il veillera notamment à la modernisation des systèmes d’information, à l’amélioration des services sociétaires et consolidera notre capacité à traiter des volumes impressionnants de données en nette hausse d’année en année. En 2018, la Sacem a traité près de 11 200 milliards de streams contre 2 106 milliards en 2017. » explique la société de gestion et de collecte des droits d’auteur.

Le traitement du streaming est devenue une priorité pour la gestion des droits des artistes. Selon plusieurs estimations, 90 % de la production musicale sera diffusée via internet dès 2020.

Dans ce but, la Sacem développe avec IBM une plateforme globale de gestion des droits de la musique en ligne baptisée Urights, depuis 2017.

Le budget de la DSI est en constante augmentation passant de 35,1 millions en 2014 à 48,6 millions € en 2018.

Ingénieur de l’ENSTA, Paul Cohen Scali a démarré sa carrière en occupant différentes fonctions dans le secteur militaire puis dans celui des nouvelles technologies, notamment chez Cap Gemini, Bouygues Télécom et le PMU. Il intègre le comité exécutif de la Sacem.

Crédit photo : © Marc Chesneau

