Streaming : Amazon sur les traces de Spotify et Deezer ?

Selon le site Billboard, Amazon pourrait annoncer cette semaine un service de musique en streaming. Gratuit, il sera financé par la publicité et disponible via son parc installé d’enceintes connectées Echo.

Financé par la publicité, il proposerait un catalogue réduit via les enceintes connectées Echo.

Amazon est déjà présent sur le créneau de la musique avec un service de streaming inclus dans son abonnement Prime qui offre un catalogue de 2 millions de titres. Il propose également un service indépendant payant (9,99 dollars/mois) Amazon Music Unlimited riche de 50 millions de

morceaux.

Une offre qui fragilise Spotify

Un service de streaming gratuit ouvrirait une nouvelle source de revenus pour Amazon via la publicité. Cela placerait le géant américain en concurrence frontale avec Spotify qui est à ce jour le seul des grands services de streaming à disposer d’une offre gratuite : elle réunit 116 millions d’abonnés contre 96 millions pour l’abonnement payant.