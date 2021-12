Performance web : Cloudflare absorbe Zaraz

Zaraz, startup fondée en 2019 par Yair Dovrat et Yo’av Moshe, a utilisé Cloudflare Workers pour développer son gestionnaire d’outils tiers.

Cloudflare, fournisseur de services d’optimisation de la performance et de sécurité réseau, poursuit ses emplettes à travers l’acquisition de Zaraz. La jeune pousse fondée en Israël en 2019 a développé un gestionnaire d’outils tiers en s’appuyant sur Cloudflare Workers*.

Zaraz est d’ailleurs la première société acquise par Cloudflare à utiliser sa propre technologie.

« Nous avons passé le dernier semestre à tester Zaraz », ont déclaré dans un billet de blog Matthew Prince et John Graham-Cumming, respectivement CEO et CTO de Cloudflare. Selon eux, Zaraz « fournit le meilleur du web flexible et extensible ». En outre, « même si un fournisseur de scripts tiers est compromis, cela n’entraînera pas d’incident de sécurité. »

Google Analytics, Hotjar, Facebook Pixel, Hubspot… Selon WebAlmanac, en 2021, un site utilise en moyenne 21 solutions tierces sur mobile et 23 pour leurs pages web.

« Booster les performances »

Zaraz permet de remplacer par une unique requête les multiples requêtes réseau émanant de chaque outil tiers utilisé par un site à des fins de mesure d’audience, entre autres.

Comment ? Zaraz identifie tous les outils tiers utilisés par un même site web, puis les charge sur sa propre infrastructure cloud backend (côté serveur). Le navigateur de l’utilisateur final n’a donc pas à exécuter de scripts externes multiples qui peuvent ralentir l’expérience.

De leur côté, les entreprises ont la possibilité « d’exécuter autant d’outils tiers dont elles ont besoin, sans ralentir les performances de leurs sites web ou compromettre leur sécurité », ont indiqué les promoteurs de l’offre. Le montant de l’opération est resté confidentiel.

La solution a été intégrée aux systèmes de Cloudflare. Les clients de la firme américaine peuvent activer l’offre depuis leur tableau de bord Cloudflare, sans surcoût. En parallèle, une édition autonome de l’outil Cloudflare Zaraz est proposée (en version bêta initialement).

* fonctions « sans serveur » (serverless)