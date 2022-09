Cloudflare : 1,25 Md$ pour financer des start-up en phase d’amorçage

Cloudflare, fournisseur réseau en tant que service (network-as-a-service ou NaaS), promeut l’initiative Workers Launchpad. Jusqu’à 1,25 milliard de dollars financeront de jeunes pousses technologiques en phase d’amorçage. Elles devront remplir certaines conditions.

Chaque start-up soutenue devra utiliser pour ses développements applicatifs Cloudflare Workers. Cette plateforme logicielle permet d’exécuter du code JavaScript sur des serveurs de périphérie de réseau (ceux de Cloudflare), d’optimiser la performance et la sécurité réseau.

Les sociétés seront sélectionnées et financées par 26 capital-risqueurs partenaires*. Chacune aura accès au plan Cloudflare Startup Enterprise, qui inclut Cloudflare Workers, for Teams, Stream et d’autres produits du fournisseur américain de solutions.

Celui-ci leur apportera également sa connaissance du développement international.

Soutenir de futures licornes

Fondé en 2009, basé à San Franciso (Californie), Cloudflare a ouvert en 2020 un bureau à Paris. Boris Lecoeur a été nommé directeur général France. De jeunes entreprises technologiques devenues licornes, dont Back Market, Sorare et Alan, leur font confiance.

D’autres acteurs de l’écosystème pourront bénéficier du programme Workers Launchpad. Un programme de financement qui fait suite à l’acquisition en 2021 de Zaraz, une jeune pousse dont la création même est basée sur Cloudflare Workers.

Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare, s’en est expliqué.

« Si les investisseurs en capital-risque recherchent un potentiel chez les entreprises qu’ils financent, c’est bien celui d’atteindre une échelle significative. Or, les start-up qui se développent sur Cloudflare Workers [bénéficient] d’une plateforme qui prend automatiquement en charge une mise à l’échelle étendue », a déclaré le dirigeant.

* Altimeter Capital, Altos Ventures, Amplify Partners, Bain Capital Ventures, Bessemer Venture Partners, boldstart ventures, Cowboy Ventures, Decibel, Emergence Capital, FirstMark, Greylock Partners, IVP, Lightspeed, Meritech, New Enterprise Associates, Norwest Venture Partners, Pear, Root Ventures, Scale Venture Partners, Signal Peak, Silverton Partners, StepStone Group, Threshold Ventures, U.S. Venture Partners, Venrock et Vertex Ventures US.