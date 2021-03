PHP s’en remet à GitHub après une attaque

Les contributions à PHP doivent désormais se faire sur les dépôts GitHub. Le projet a décidé d’abandonner son serveur Git après sa probable compromission.

L’attaque est survenue ce week-end. Elle a visé php-src, le principal dépôt du projet. On y a injecté, à deux reprises, du code malveillant au nom de contributeurs « légitimes ». Le commit était signalé comme une correction de coquille (Fix typo). Il est intervenu sur la branche de développement de PHP 8.1, attendu pour la fin de l’année.

Ce code ouvrait une porte dérobée. Il attendait un signal : la réception d’un en-tête HTTP débutant par la chaîne « zerodium ». Auquel cas il exécutait tout fichier PHP contenu dans cet en-tête.

Cheers to the troll who put « Zerodium » in today’s PHP git compromised commits. Obviously, we have nothing to do with this.

Likely, the researcher(s) who found this bug/exploit tried to sell it to many entities but none wanted to buy this crap, so they burned it for fun 😃

— Chaouki Bekrar (@cBekrar) March 29, 2021