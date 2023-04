PLM : Alstom standardise son ingénierie sur 3DExperience

Avec un chiffre d’affaires de 15,5 milliards € et un carnet de commandes de 19,3 milliards €, Alstom est un géant mondial du ferroviaire. Renforcé par l’acquisition de Bombardier Transport en janvier 2021, le groupe français est présent dans 70 pays et compte 75 000 salariés.

Ses ingénieurs conçoivent, industrialisent et assurent le suivi de la maintenance des trains, métros, tramways et système de signalisation dans 400 sites d’engineering et de production industrielle.

« Notre défi est aujourd’hui de proposer une offre innovante à nos clients et leur proposer un portefeuille produit le plus large possible » résume Olivier Baude, PLM Domain Director chez Alstom. « L’intégration de Bombardier nous aide à aller dans ce sens, car elle est venue renforcer notre portefeuille produit. »

Outre l’offre produit, l’intégration de Bombardier est un challenge pour l’industriel, car son succès passe par une forte standardisation des systèmes d’information, des process industriels et des méthodologies.

Alstom qui exerce son activité sur un marché globalisé, doit pouvoir répondre à des appels d’offre partout dans le monde mais doit aussi composer avec des impératifs de production locale qui complexifient énormément tant son ingénierie que son outil industriel. « Le challenge aujourd’hui est de concevoir, industrialiser et fabriquer partout dans le monde, en gardant une très grande agilité » ajoute Olivier Baude.

Le PDM fait place à un véritable PLM

En lançant le programme « PLM for A », l’industriel a souhaité mettre en place un référentiel unique tant pour ses équipes d’engineering que pour ses sites industriels. « Nous développons énormément de plateformes et nous recherchons au maximum les synergies sur les mêmes plateformes et entre plateformes. Nous avons besoin d’une continuité globale et robuste. »

Jusque là, Alstom exploitant le PDM Enovia, une solution très orientée maquette numérique qui ne répondait plus à ses enjeux de digitalisation et de transformation. « PLM for A » est basé sur la plateforme PLM 3DExperience de Dassault Systèmes.

« Nous collaborons avec Dassault Systèmes depuis 1989 avec le déploiement du modeler Catia. Nous avons ensuite déployé la maquette numérique Enovia, puis Delmia. Lorsque nous avons dû faire le choix d’une plateforme PLM qui adresse le process complet depuis le System Engineering très en amont jusqu’à la maintenance, nous avons consulté les différents éditeurs et leurs offres. L’équipe projet a considéré que seul Dassault Systèmes allait lui permettre d’assurer cette continuité numérique. Même si la maintenance ne va arriver qu’un peu plus tard sur 3DExperience, notre volonté est d’aller vers une solution capable de couvrir l’ensemble du cycle de vie produit. » poursuit-il.

« PLM for A » dépasse le seul aspect informatique

Si le choix de l’outil était important pour porter cette approche, Olivier Baude remarque qu’il ne s’agissait pas d’un projet informatique d’un programme de transformation doublement ambitieux.

D’abord couvrir l’ensemble des Business Units et des métiers, qu’il s’agisse du matériel roulant ou de l’activité signalisation jusqu’à la maintenance. Ensuite, disposer de sa nouvelle plateforme en deux ans seulement.

Lancé en décembre 2020, le programme « PLM for A » a mobilisé les équipes plus d’un an et demi sur la rationalisation des process et les méthodologies.

Pour mener à bien ce déploiement, Alstom s’est appuyé sur l’expérience accumulée lors de la mise en place d’AOS, acronyme d’Alstom Operation System. Basé sur la solution Delmia Apriso, il s’agit du MES (Manufacturing Execution System) mis en œuvre dans les ateliers et sur les chaînes de montage de l’industriel.

« Pour AOS, nous nous étions appuyés sur la notion de “Camp“ » raconte Eric Cachenaud, Methods & Tools Operations Manager France chez Alstom. « Un Camp est une petite académie avec un showroom où, sur la base de l’expérience, les personnes qui l’utilisent déjà, on va présenter les process, la culture que l’on souhaite développer, et les outils sur lesquels on va s’appuyer. Les personnes viennent au Camp avant les phases de déploiement, peuvent constater opérationnellement comment ça fonctionne. »

Une plateforme PLM pour gagner en efficience sur ses projets

De cette manière, l’équipe projet identifie les ambassadeurs qui servent de relais dans la transformation des usages et la mise en œuvre du nouvel outil. Le déploiement de « PLM for A » est mené avec l’intégrateur Accenture et Dassault Systèmes. « Nous sommes aujourd’hui prêts à démarrer notre premier projet sur la plateforme » se félicite Olivier Baude, « il s’agit en l’occurrence d’un projet de métro en Inde et pour lequel nous allons enfin pouvoir utiliser la 3DExperience. »

L’objectif numéro 1 de cette plateforme PLM est de permettre à Alstom de gagner en efficience sur ses projets. L’industriel veut atteindre une continuité numérique sur ces projets et faire travailler ses centres d’ingénierie répartis un peu partout dans le monde. « Toutes les nuits, nous devions effectuer des réplications et des transferts de données sur nos maquettes numériques » explique le responsable.

« Le PLM gomme cette problématique, car tout les ingénieurs se retrouvent sur la 3DExperience Platform et manipulent la même donnée en temps réel. » Un deuxième objectif est favoriser le travail en équipes virtuelles et exploiter les compétences indépendamment de leur localisation géographique. Le virtuel va permettre de rassembler l’ensemble des compétences autour d’un projet sans contrainte de localisation géographique et sur tout le cycle de vie du produit.

Photos : @DR © Alstom