PROLOGUE : Maintien du rythme soutenu de croissance : CA T4 2017 +10%

Prologue

MAINTIEN DU RYTHME TRES SOUTENU DE CROISSANCE INTERNE AU T4 2017 AVEC UNE HAUSSE DE + 10 % DES VENTES





CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DE 77,51 M€ (+9,6%)





TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2017 : 9 M€





BONNES PERSPECTIVES 2018

CA consolidé non audité* T4 2016 T4 2017 Variation 2016 2017 Variation 22,1 24,3 +10,0% 70,7 77,5 +9,6%

(*L'activité Print du groupe O2i ayant été cédée, son chiffre d'affaires n'est désormais plus comptabilisé dans les comptes consolidés)

Rythme de croissance interne soutenue de +10% au T4 2017

Au cours du 4ème trimestre 2017, Prologue a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 10,0%. Cette nouvelle très belle progression d'activité démontre la capacité de croissance organique régulière et forte du groupe sur tous ses marchés.

Sur l'ensemble de l'année 2017, Prologue atteint au total 77,51 M€, soit une croissance interne de +9,6%. Sur cette période, la France enregistre une croissance de +9,1%, la zone Espagne/Amérique Latine de +11,7%. Les Etats-Unis réalisent une baisse de -8,1% mais pour des montants très peu significatifs.

CA consolidé (non audité) T4 2016 T4 2017 Variation 2016 2017 Variation France 15,9 17,8 +11,6% 49,5 54,0 +9,1% Espagne et Amérique Latine 5,9 6,3 +6,8% 20,3 22,7 +11,7% dont Espagne 5,2 5,6 +8,2% 18,6 20,4 +9,7% dont Amérique Latine 0,7 0,6 -4,4% 1,8 2,3 +32,7% Etats Unis 0,3 0,2 -31,6% 0,9 0,8 -8,1% Total 22,1 24,3 +10,0% 70,7 77,5 +9,6%

Les activités de Formation dans les domaines de l'IT, du Digital et du Management ainsi que les activités en mode Cloud ont progressé sur un an respectivement de 18,6% et 7,0%.

Les ventes de licences s'améliorent quant à elle de +8,6% et atteignent 25,23M€.

CA consolidé (non audité) T4 2016 T4 2017 Variation 2016 2017 Variation Logiciels, infrastructures et téléphonie en mode Cloud 2,6 2,6 -1,9% 9,0 9,6 +7,0% Ventes de licences, de matériels et de services associés 6,0 7,2 +19,9% 23,2 25,2 +8,6% Formation 12,1 13,9 +15,0% 33,9 40,2 +18,6% Autres activités de service 1,4 0,6 -59,6% 4,6 2,5 -45,7% Total 22,1 24,3 +10,0% 70,7 77,5 +9,6%





Perspectives

Au 31 décembre 2017, le groupe disposait de tous les moyens nécessaires pour soutenir son rythme soutenu de développement avec une trésorerie de 9 M€.

Au cours des prochains trimestres, le groupe anticipe une nouvelle progression de ses ventes portées par toutes ses activités en France et hors de France.



Prochaine communication



Publication du résultat annuel 2017, au plus tard le 30 avril 2018.

A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d'offre, Prologue s'est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP – Use It Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probante, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l'un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2000 cursus de formation.

Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)





Nombre d'actions : 43 406 579

Contact : Sylvie PROST-BOUCLE – actionnaire@prologue.fr – 01 41 47 70 06



