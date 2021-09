Protection des données : les entreprises mises à l’épreuve

Les entreprises se heurtent au travail hybride et gèrent 10 fois plus de données qu’il y a cinq ans. Autant de défis qui impactent la protection de données.

L’augmentation du volume de données traitées et la bascule des équipes vers le travail hybride (à distance et en présentiel) impactent fortement l’édition 2021 du Global Data Protection Index de Dell Technologies pour laquelle 1000 décideurs informatiques ont été interrogés.

Premier enseignement : les organisations gèrent en moyenne 10 fois plus de données qu’il y a cinq ans, soit 14,6 petaoctets de données en 2021, contre 1,45 pétaoctet en 2016.

La généralisation du télétravail (partiel ou à temps plein) est un autre sujet de préoccupation. Ainsi, 74% des répondants pensent que leur entreprise est dorénavant plus exposée au risque de perte de données qu’elle ne l’était avant la pandémie et la bascule massive vers le travail à distance.

Stratégie holistique de cybersécurité

Plus de 30% des organisations ont déclaré avoir perdu des données ces 12 derniers mois et 45% ont fait état d’interruptions système non planifiées. Or, ces interruptions ont coûté aux organisations plus de 513 000 dollars et les pertes de données plus de 959 400 dollars, en moyenne.

Aussi, 62% des répondants jugent insuffisantes les mesures de protection existantes pour faire face à la menace que font peser les ransomwares et d’autres logiciels malveillants sur les systèmes d’information. 67% déclarent même peiner à protéger les applications natives pour le cloud.

Dans ce contexte, Dell Technologies, qui prêche pour sa paroisse, recommande aux entreprises et à leur écosystème d’adopter « une stratégie holistique de cybersécurité et de protection des données pour [mieux] identifier les cyberattaques, s’en protéger et y répondre ».