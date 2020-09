Pure Storage développe une brique backup avec Cohesity

Il y a du nouveau au catalogue de Pure Storage : une solution de sauvegarde et de restauration de données. Elle résulte d’un développement conjoint avec Cohesity.

Voilà près de cinq ans que les deux entreprises se sont officiellement engagées dans un partenariat. La première étape avait consisté en l’intégration des baies FlashArray de Pure Storage et des C2000 de Cohesity, celles-ci faisant office de stockage secondaire.

Il existait alors déjà une dimension « protection des données », à travers des fonctionnalités de backup et de réplication sur la base de règles.

En 2017, Cohesity avait ajouté la prise en charge native des snapshots Pure Storage, toujours sur les baies FlashArray.

La nouvelle offre vise l’autre gamme de Pure Storage : FlashBlade, destinée au stockage objet/fichier. Nommée FlashRecover, elle s’appuie sur la solution DataProtect de Cohesity. Avec un axe de communication majeur : la protection contre les ransomwares.

Pure Storage prendra en charge la commercialisation, à travers son réseau. Disponibilité annoncée pour le 4e trimestre 2020… aux États-Unis.

* Sur le plan de l’architecture, FlashRecover s’apparente à l’offre HCI FlashStack de Pure Storage. À ceci près qu’elle ne s’appuie pas sur un serveur en particulier pour faire tourner le logiciel de Cohesity.

