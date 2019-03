PureOS : un Linux unique pour ordinateur et smartphone

Avec PureOS, Purism sera-t-elle la première entreprise à faire fonctionner le même OS sur un PC et un smartphone ?

Vous avez la maîtrise complète des composants matériel et celle de l’OS ? Alors pourquoi ne pas développer un seul OS pour mobile et ordinateur ?

C’est exactement le projet que mène Purism, une société qui a débuté en 2015 son activité d’assembleur d’ordinateurs portables.

Sa philosophie : proposer des firmwares provenant du domaine du libre et un système d’exploitation PureOS basé sur Linux et plus précisément la distribution Debian.

PureOS basé sur Debian

Après ses ordinateurs, la firme est en train de développer le Librem 5, un smartphone qu’elle conçoit essentiellement à partir de composants en open source. Elle compte justement l’animer par ce même système d’exploitation PureOS. Celui-ci prend en charge les interfaces GNOME et KDE Plasma Mobile.

Purism affirme déjà que PureOS peut fonctionner aussi bien avec les puces énergivores d’un ordinateur portable, qu’avec les processeurs à faible consommation d’un smartphone.

Avec un tel système, pas besoin de décliner une application pour Linux en version mobile.

Mais parvenir à un résultat satisfaisant est loin d’être gagné. Même si l’OS fonctionne sur les deux types de machines, l’inconvénient c’est qu’une application pour PC n’est pas vraiment conçue pour s’afficher sur un écran de 5 pouces. C’est sur ce point que Purism travaille.

Créer des applications GNOME adaptatives

Pour y répondre, la firme compte créer des applications GNOME adaptatives pour qu’elles puissent se moduler automatiquement au terminal employé.

Alors qu’un géant comme Apple n’a jamais tenté de fusionner iOS et MacOS alors qu’il maitrise à la fois le matériel et l’OS, le projet de Purism d’un OS pour PC et mobile semble prometteur.

Il est en tout cas bien plus pertinent que celui mené en son temps par Canonical. Le créateur d’Ubuntu avait fini par jeter l’éponge sur une idée assez proche.