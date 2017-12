Xcellis Scale-Out NAS: la réponse de Quantum face à la masse de données

Avec la prolifération des données non structurées, les entreprises ont dû adopter de nouvelles solutions de stockage. Quantum dévoile une appliance nouvelle génération.

Si le NAS a un temps répondu aux exigences avant d’évoluer vers le stockage scale-out (qui leur permet d’enrichir les capacités au fil des besoins), « il y a un vide sur le marché entre les systèmes NAS conçus pour la gestion des données d’entreprise et les solutions HPC destinées aux charges de travail consommatrices de données », considère Molly Presley, Vice-Présidente Marketing mondial de Quantum.

C’est pour combler ce vide que le spécialiste du stockage multiniveau annonce Xcellis Scale-Out NAS.

Cette nouvelle appliance entend répondre aux besoins des environnements nécessitant les fonctionnalités de gestion d’un NAS d’entreprise mais en assurant une extension économique des performances et des capacités.

S’appuyant sur le système maison StoreNext de gestion des données et de fichiers, Xcellis permet d’étendre en même temps ou séparément les performances (jusqu’à plusieurs téraoctets par seconde) et la capacité (jusqu’à des centaines de pétaoctets) des clusters, assure le fournisseur.

Qui ajoute que « les performances d’un seul client (SMB, NFS ou hautes performances) sont plus de trois fois supérieures à celles des solutions NAS en mode ‘scale-out’ concurrentes ». A croire sur parole.

Coût divisé par dix

L’offre est introduite à un prix de départ inférieur à 100 euros par téraoctet.

L’agrégation de plusieurs clients permet de dépasser le To/s. Et l’appliance est en mesure de gérer plusieurs pétaoctets de données à travers un processus de production (workflow) simplifié qui peut intégrer bande ou Cloud. Le tout pour un coût divisé par dix par rapport aux solutions exclusivement NAS, insiste Quantum.

L’entreprise met également en avant la simplification de l’installation et la configuration des supports à travers son interface d’administration.

Supervision, alerte de gestion, fonctions d’analyse et de recherche rapide sont disponibles à partir d’un même écran.

Proposé dans différentes configurations (flash, hybride) et formats, Xcellis Scale-Out NAS tire parti de la performance des réseaux Ethernet via des interfaces SMB et NFS et prend en charge le stockage en mode bloc hautes performances au sein d’une solution convergée en mode Ethernet ou Fiber Chanel.

Une dose d’intelligence artificielle

Le déplacement des données entre les différents médias de stockage (SSD, disque standard, bande, stockage objets et Cloud public) peut-être automatisé. Tout comme la copie des données dans le cadre de la distribution du contenu, la collaboration, la protection des données et la reprise d’activité après incident.

Bref, Xcellis Scale-Out NAS devrait répondre aux besoins qui émergent à travers les tâches gourmandes en consommation de données comme l’Internet des objets (IoT), l’audiovisuel, la recherche médicale et scientifique, l’industrie, le calcul haute performance, la vidéo surveillance, etc.

Quantum a également introduit une dose d’intelligence artificielle (IA) dans son nouveau produit pour mieux valoriser les données existantes et nouvelles. Ces dernières sont ainsi interrogées pour analyser des événements, objets, visages ou des mots afin de générer automatiquement des métadonnées personnalisées.

L’idée finale étant d’apporter de nouvelles perspectives d’exploitation des données stockées pour en toujours mieux tirer la substantifique valeur.

« Cette solution peut même prendre en charge les besoins en stockage traditionnel de type bloc, le tout au sein d’une même plate-forme », ajoute Molly Presley.

