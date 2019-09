Qui est Linda Han, la nouvelle boss de Huawei France ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Huawei France a un nouveau visage, celui de Linda Han. Nouvelle patronne du géant chinois des télécoms dans l’Hexagone, sa carte de visite indique « Vice-présidente Affaires Publiques de Huawei groupe en charge de la France. Une création de poste à l’instar de trois autres dans des pays clé pour le développement international du groupe – Angleterre, Allemagne et Japon – en proie à une violente obstruction commerciale menée par l’administration Trump aux Etats-Unis.

Diplômée des Universités de Nankai et de Pékin, en économie et en français, cette parfaite francophone a commencé sa carrière chez Huawei en Afrique, comme country manager, en 2007, plus précisément au Burkina Faso. Deux ans plus tard, elle est bombardée directrice adjointe de Huawei Côte d’Ivoire, le plus gros marché de l’Afrique de l’Ouest et enchaine successivement les postes de CEO de Huawei Botswana, Madagascar et Ile Maurice en 2012.

En 2016, elle est nommée « General Secretary of the Strategic Reserve » au siège de Shenzen.

Sécuriser le marché de la 5G

Dans un communiqué , Linda Han indique » Huawei a choisi de me nommer à ce poste pour renforcer les relations du groupe avec l’ensemble de l’écosystème français, que ce soient les institutions, les entreprises partenaires et les fournisseurs, les start-up ou encore les acteurs académiques et culturels. »

Huawei s’est engagé, notamment, dans un investissements de 35 millions sur 5ans via un OpenLab destiné à créer un écosystème avec des partenaires industriels.

Sur le terrain de la 5G, aucune porte n’est a priori fermée. La proposition de loi dite pourtant » anti-Huawei », qui doit être validée au niveau européen ne lui interdit pas de soumettre ses équipements à des tests de validation, selon des critères qui doivent encore être définis via un décret.