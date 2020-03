Ransomware : 75 millions € perdus pour Eurofins Scientific

Quel est l’impact financier d’un ransomware ? Récurrente, la question trouve une multitude de réponses selon le périmètre d’activité de l’entreprise rançonnée et la période d’immobilisation du système d’information.

La publication des résultats annuels d’ Eurofins Scientific, groupe de services d’analyses pour la pharmacie, l’agroalimentaire et l’environnement, donne l’occasion de chiffrer les conséquences : « l’impact de cette cyberattaque s’est élevé à 69 millions d’euros sur le chiffre d’affaires et à 75 millions d’euros sur l’Ebitda. » communique la société.

Survenue le 2 juin 2019, l’attaque au rançongiciel avait été estimée respectivement à 62 millions € et à 51,5 millions € lors de sa découverte.

Elle «a touché de façon sévère plusieurs laboratoires du groupe, réduisant ou arrêtant temporairement la production», a précisé Gilles Martin, le PDG du groupe, cité dans le communiqué.

Le groupe affirme que sa couverture d’assurance dépasse les estimations de perte, « mais les efforts pour déterminer et convenir des remboursements exacts des dommages se poursuivront pendant un certain temps. » Un premier remboursement de 10 millions € a été effectué u troisième trimestre.

Eurofins Scientific a réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 20,7% à 4,56 milliards d’euros en 2019 avec excédent brut d’exploitation qui a bondi de 27,9% à 833 millions d’euros.

