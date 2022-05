Ransomwares : que paient les PME en France ?

Quelles pratiques ont été adoptées par votre entreprise face à la multiplication des rançongiciels ? La question a été posée aux équipes d’entreprises françaises de taille moyenne dans le cadre d’un baromètre GetApp.

79% des équipes IT indiquent qu’une telle attaque serait critique pour l’intégrité de leur organisation.

56% des PME qui ont été victimes d’une attaque de ransomware disent ne pas avoir payé de rançon.

Mais, parmi celles qui l’ont fait, 33% déclarent avoir payé entre 10 001 et 20 000 euros. 28% entre 20 001 et 40 000 euros, 14% entre 40 001 et 80 000 euros.

5% ont payé plus de 80 000 euros.

Le coût total sur l’activité varie de 1O 001 à 100 000 euros.

Protéger les organisations

40% pensent pourtant qu’un paiement ne garantit pas la récupération de données.

20% estiment qu’un tel acte rendrait leur entreprise plus vulnérable à l’avenir.

Et 17% redoutent même que les cyber acteurs maveillants rendent les données publiques, malgré tout.

Quelle stratégie de défense sont alors privilégiées face aux ransomwares ?

Formation et sensibilisation des employés (pour 75% du panel)

Sauvegarde et récupération de données (98%)

Plan de continuité d’activité (71%)

Détection et identification d’incident (73%)

* GetApp a interrogé en mars 2022 un total de 200 répondants employés de services IT d’entreprise de 2 à 250 employés en France .