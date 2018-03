Raspberry Pi 3 Model B+ : toujours plus à un tarif inchangé

La Fondation Raspberry lance le Raspberry Pi 3 Model B+, une version améliorée de son micro-ordinateur lancé il y a maintenant un peu plus de deux ans.

Raspberry se fend d’un nouveau micro-ordinateur avec le Raspberry Pi 3 Model B+, une mouture notablement améliorée du Pi 3 Model B lancé il y a plus de deux ans.

Ce dernier avait apporté de nombreuses fonctionnalités au Raspberry avec un processeur 64 bits et en étant le premier à intégrer une connectivité sans fil.

La Fondation poursuit son chemin en améliorant le précédent modèle au gré d’une mouture dite « + ». Ce fut déjà le cas avec le Raspberry Pi 1 Model B+, indique Raspberry dans un billet de blog.

Un processeur plus véloce

Au registre des améliorations, la carte se voit désormais dotée du SoC (System on Chip) BCM2837B0 signé Broadcom, contre le BCM2837 pour le Pi 3.

Son processeur à quatre coeurs ARM Cortex-A53 est désormais cadencé à 1,4 GHz, contre 1,2 GHz (mouture B), soit une augmentation de la fréquence de près de 15 %.

Le processeur de la puce mobile bénéficie d’une gestion thermique améliorée : sous les 70 °C, le CPU est cadencé à 1,4 GHz et à 1,2 GHz au-dessus de cette température. Parallèlement, une baisse de la tension d’alimentation des coeurs de processeur permet de lui éviter d’atteindre les 80 °C.

Gigabit Ethernet, Wi-Fi ac et Bluetooth 4.2

Le Pi 3 Model B+ gagne également en vélocité en matière de Wi-Fi avec le support de la norme 802.11ac (exclusivement sur la bande des 5 GHz), triplant le débit, en plus du Wi-Fi n opérant sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

Le Bluetooth 4.2 est désormais de la partie, grâce à la puce CYW43455 signée Cypress qui prend en charge Wi-Fi et Bluetooth.

La carte passe également au Gigabit Ethernet (contre Ethernet 100 Mb/s précédemment). Petit bémol toutefois puisque la bande passante sera finalement limitée à 300 Mb/s, celle pratique de l’USB 2.0 de la carte.

Le Model B+ gagne le support du Power over Ethernet (PoE). Cette nouveauté pourra être exploitée prochainement grâce à l’accessoire PoE HAT de la Fondation qui permet d’alimenter la carte en 5 volts à partir de l’alimentation PoE de 48 volts.

Consommation accrue mais tarif inchangé

Concernant la consommation énergétique, il ne faudra pas se contenter d’un adaptateur secteur de base puisque « le Raspberry Pi 3 B+ consomme sensiblement plus de puissance que son prédécesseur ». Une alimentation 5 volts capable de fournir 2,5 ampères est désormais nécessaire.

Les autres aspects restent inchangés, avec quatre ports USB 2.0, un connecteur GPIO à 40 broches, une sortie vidéo HDMI, des ports pour caméra et écran tactile, la vidéo composite avec son stéréo et un slot microSD pour l’aspect logiciel et son système d’exploitation.

Autre nouveauté et non des moindres, Le LAN est désormais agrémenté d’une certification de conformité. Cela devrait faciliter le lancement de produits commerciaux basés sur le Raspberry Pi 3 Model B+.

Le Raspberry Pi Model B+ est dès à présent disponible à un tarif situé autour de 35 euros TTC, soit le même prix que son prédécesseur.

Vidéos promotionnelles du Raspberry Pi 3 Model B+ signée Raspberry :



(Crédit photo : @Fondation Raspberry)