Raspberry Pi : des ventes en hausse au temps du Covid-19

Dans un monde largement confiné pour contrer la propagation du Covid-19, les ventes du nano-ordinateur monocarte Raspberry Pi ont bondi.

La Fondation Raspberry Pi, basée au Royaume-Uni, a enregistré son second record mensuel de ventes en mars 2020, avec 640 000 unités livrées.

Pour Eben Upton, son fondateur et CEO, la hausse des ventes est notamment liée à la demande élevée de systèmes à bas prix (à partir de 35 dollars pour le Raspberry Pi) permettant de travailler et/ou de se former à domicile pendant le confinement et bien au-delà.

Le nombre d’adresses IP uniques accédant au système miroir du Raspbian Raspberry Pi OS a dépassé 90 000 fin mars, contre 58 000 à la même période l’an dernier, selon l’ingéneur.

Ces chiffres témoignent d’une augmentation des nouvelles installations de Raspberry Pi.

La Fondation dit avoir aussi enregistré des demandes d’utilisation du Raspberry Pi pour contrôler des ventilateurs de patients atteints du coronavirus.

Globalement, 1,75 million de Raspberry Pi ont été vendus au cours du trimestre, selon la Fondation.

(crédit photo: MH / Wikimedia Commons)

