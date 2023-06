Red Hat limite l’accès au code source, Rocky Linux s’adapte

Restreindre le partage du code source de l’OS Red Hat Enterprise Linux (RHEL) divise.

Le 21 juin dernier, le fournisseur de solutions open source Red Hat a annoncé que CentOS Stream devient l’unique référentiel des versions publiques du code source lié à RHEL.

L’accès au code source de la distribution que propose la filiale d’IBM est donc révervé dorénavant aux seuls clients payants. Ces derniers ne sont pas autorisés à le partager.

La décision a été suivie d’une levée de boucliers au sein de la communauté.

Pour tenter de rassurer, Mike McGrath, vice-président core platforms de Red Hat, a défendu ce choix dans un second billet de blog daté du 26 juin 2023. Il a rejeté les allégations selon lesquelles la décision bafoue l’esprit ou les termes des licences open source.

Les forks de RHEL, dont Alma Linux et Rocky Linux, cherchent à s’adapter.

Un simple désagrément pour l’équipe Rocky Linux ?

Gregory Kurtzer est fondateur du projet Rocky Linux et président du conseil d’administration de la Rocky Enterprise Software Foundation. Il a déclaré par voie de communiqué que le logiciel « open source devrait toujours être librement accessible et complètement stable. Il ne devrait jamais être caché derrière un paywall, ni contrôlé par une seule entreprise. »

Dans ce contexte, a-t-il ajouté, « la décision de Red Hat de limiter la distribution de leurs sources a constitué un petit désagrément pour l’équipe Rocky Linux. Toutefois, grâce au développement rapide et [au travail] d’un groupe incroyable, il n’y a aucune perturbation pour les utilisateurs. À l’avenir, [Rocky Linux] sera encore plus stable, soutenu et sécurisé. »

Le projet, a insisté Gregory Kurtzer, est axé sur la fourniture d’un système d’exploitation EL (Enterprise Linux) « basé sur la communauté, accessible et transparent ».

La promesse : « maintenir le cycle de vie complet du support pour Rocky 8 et 9, et continuer de produire des versions compatibles avec RHEL à l’avenir, tant que cette option existe. »

CentOS Stream fonctionne en amont de Red Hat Enterprise Linux, comme un socle de développement. Il fournit aux administrateurs IT et aux développeurs un accès précoce aux nouvelles fonctionnalités et aux mises à jour de RHEL.

