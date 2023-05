Red Hat Summit 2023 : l’IA partout ou presque

La course s’accélère dans l’intelligence artificielle (IA) et Red Hat veut en être.

« L’intelligence artificielle a atteint un point de basculement et nous ne pouvons plus l’ignorer. Au contraire, nous devons décider comment, où et pourquoi nous allons l’exploiter et l’utiliser pour faire avancer nos organisations », a déclaré Matt Hicks président et CEO de Red Hat.

L’édition 2023 du Red Hat Summit en témoigne.

De Red Hat OpenShift AI à Trusted Software Supply Chain

Voici 5 des annonces mises en exergue par la filale open source d’IBM :

– OpenShift AI : le choix du MLOps >

La firme lance Red Hat OpenShift AI, une déclinaison MLOps (apprentissage automatique et opérations) de sa plateforme de conteneurs d’applications basée sur Kubernetes. L’offre regroupe les capacités de OpenShift et OpenShift Data Science. Les équipes en charge du développement, des opérations et des données disposent ainsi d’une même solution pour suivre et gérer le cycle de vie de modèles d’IA et de machine learning (ML).

– Ansible Lightspeed avec assistant >

La technologie de gestion IT automatisée Ansible Lightspeed a été consolidée pour intégrer l’IA générative IBM Watson Code Assistant. Tous les utilisateurs d’Ansible pourront bénéficier « dans les prochains mois » de Ansible Lightspeed avec IBM Watson Code Assistant.

– Event-Driven Ansible en disponibilité >

La disponibilité générale d’Event-Driven Ansible est elle aussi actée. Auparavant, la solution d’automatisation informatique et de traitement d’événements était proposée en aperçu (preview) pour développeurs. Tout change avec Red Hat Ansible Automation Platform 2.4.

– Red Hat Developer Hub pour fédérer >

Avec Red Hat Developer Hub, le fournisseur propose aux dévelopeurs de rejoindre une communauté et une plateforme de niveau entreprise. Y sont regroupés des ressources et des outils pour faciliter l’échange et la création de portails et applications.

L’ensemble est basé sur les projets open source Backstage et Janus

– Red Hat Trusted Software Supply Chain >

Renforcer la chaîne d’approvisionnement logicielle est un enjeu clé pour Red Hat et son écosystème. Le fournisseur veut mieux faire avec Red Hat Trusted Software Supply Chain. La solution est accessible en tant que service et regroupe différentes offres. Deux nouveaux services cloud « Red Hat Trusted », à savoir Application Pipeline et Content, rejoignent en mode preview des services existants, dont Red Hat Quay et Advanced Cluster Security (ACS).

L’ambition est de favoriser l’adoption par les entreprises de pratiques DevSecOps (développement logiciel, opérations et sécurité IT) reposant sur des technologies Red Hat.

