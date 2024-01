RGPD : la Cnil condamne Amazon à 32 millions €

32 millions €, c’est le montant de l’amende infligée par la Cnil à Amazon France Logistique qui gère les entrepôts du géant du e-commerce en France.

Principal motif de la sanction : plusieurs manquements au RGPD, en particulier concernant la traitement des données de productivité des salariés récoltées via le scanner porté durant leur journée de travail.

Dans les faits, les salariés qui travaillent dans les entrepôts sont muni d’un scanner pour documenter en temps réel l’exécution de certaines tâches comme le stockage ou le prélèvement d’un article dans les rayonnages mais aussi des actions de rangement et d’ emballage.

« Chaque scan effectué par les salariés donne lieu à l’enregistrement de données, qui sont conservées et qui permettent de calculer des séries d’indicateurs renseignant sur la qualité, la productivité et les périodes d’inactivité de chaque salarié, individuellement.» détaille la Cnil dans son exposé de la sanction.

L’autorité administrative indique s’être saisie du dossier à la suite d’articles de presse relatant les pratiques d’Amazon dans ses entrepôts. Elle indique avoir reçu plusieurs plaintes de salariés, entrainant à procéder à plusieurs missions de contrôles.

« Nous sommes en profond désaccord avec les conclusions de la CNIL qui sont factuellement incorrectes et nous nous réservons le droit de faire appel .» a réagi Amazon estimant que « l’utilisation de systèmes de gestion d’entrepôt est une pratique courante du secteur : ils sont nécessaires pour garantir la sécurité, la qualité et l’efficacité des opérations et pour assurer le suivi des stocks et le traitement des colis dans les délais et conformément aux attentes des clients .»