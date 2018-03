RH : Workday s’intègre à Slack

Les éditeurs SaaS nord-américains Workday et Slack officialisent leur partenariat. Leurs utiliseurs respectifs dans le monde vont pouvoir accéder aux outils cloud RH et finance de Workday sans quitter l’interface de Slack, plateforme de collaboration d’entreprise.

Dans un premier temps, d’ici l’automne 2018, les employés pourront interagir avec Workday pour accéder aux informations et requêtes de collègues, les commenter, consulter un organigramme ou déposer une demande de congés. Sans quitter Slack.

Par la suite, des fonctionnalités supplémentaires viendront compléter cette intégration Workday/Slack. Les utilisateurs recevront automatiquement les mises à jour. Les futures intégrations vont inclure la possibilité pour les responsables IT d’affecter les membres d’une équipe aux bons canaux Slack, selon leur département, indique Slack.

L’écosystème Slack

« L’innovation a toujours été l’une de nos valeurs fondamentales chez Workday. Nous faisons le choix d’un état d’esprit ouvert et de la collaboration au bénéfice des clients », a déclaré dans un billet de blog Joe Korngiebel, CTO de Workday. « Nos partenaires comme Slack sont très importants. Ils aident nos clients à maximiser la valeur de leurs investissements Workday ».

Workday devient ainsi un partenaire statégique de Slack. L’écosystème compte d’autres partenaires technologiques de poids : Oracle, SAP, Google, Salesforce et ServiceNow.

Slack, enfin, poursuit son développement. Avec plus de 50 000 comptes payants d’entreprises, dont 150 souscriptions à son offre Enterprise Grid. Et, toutes offres confondues, plus de neuf millions d’utilisateurs actifs par semaine.

Lire également :

Un fonds Workday de 250 millions de dollars pour les technos RH

Slack a droit à son snap pour les distributions Linux

(crédit photo © Slack)