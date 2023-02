Rigetti, une pépite de l’informatique quantique en difficulté

Refonte de la roadmap technologique, réorganisation du top management, réduction d’effectif… Ça bouge chez Rigetti Computing.

En toile de fond, la déroute boursière de l’entreprise américaine. Le Nasdaq, sur lequel elle évolue depuis bientôt un an, l’a récemment avertie d’un possible retrait de la cote. En cause, la chute de son action sous le seuil du dollar.

La nouvelle feuille de route s’étend à plus court terme que la précédente. Oublié l’horizon 2025, qui devait être celui des processeurs à 1000 qubits. Place aux ambitions pour 2023. D’abord, livrer, au premier trimestre, le QPU Ankaa-1 à 84 qubits. Elle marquera le passage à une topologie carrée – et non plus octogonale comme pour l’Aspen-M (80 qubits), référence actuelle au catalogue de Rigetti.

Il s’agira ensuite d’améliorer la fidélité du processeur, pour atteindre, avec la génération Ankaa-2, un taux de 99 % sur les portes à deux qubits. Un cap intermédiaire est visé pour fin 2023 : plus de 98 %.

Une fois l’objectif atteint, Rigetti se consacrera à la plate-forme Lyra, qui associera quatre Ankaa-2 pour un potentiel de 336 qubits.

Rigetti change de CTO

Conséquence de cette réorganisation des priorités, une cinquantaine de postes vont disparaître. Soit un peu plus d’un quart de l’effectif. Rigetti change par ailleurs de directeur financier. Et de CTO ; avec, à ce poste, la promotion de celui qui supervisait jusqu’alors le développement et l’exploitation de la plate-forme QCS (Quantum Cloud Services).

QCS est le principal canal de distribution des technologies* Rigetti. Aussi bien en direct que par l’intermédiaire de partenaires cloud, au premier rang desquels AWS et Azure.

Sur son exercice fiscal 2021, Rigetti a dégagé un chiffre d’affaires en croissance de 49 % (8,2 M$). L’EBITDA est négatif, à -27,5 M$ (comme en 2020). Au troisième trimestre 2022, le CA a connu un recul annuel (2,8 M$ vs 2,9 M$) et la perte opérationnelle s’est élevée à 15 M$.

À lire en complément, notre article « Quantique et chiffrement : la quête du ‘parfait aléatoire’ ». Il y est question d’une initiative d’Amazon associant les processeurs de Rigetti à ceux d’IonQ.

* Des qubits supraconducteurs, conçu avec des circuits électriques fonctionnant à température cryogénique. Ils s’opposent, entre autres, aux technologies photoniques, à base d’atomes neutres ou de pièges à ions.

Illustration principale © Bartek Wróblewski – Adobe Stock