Atos donne rendez-vous fin juillet pour envisager son avenir

« La Société est entrée dans une procédure amiable de conciliation. (…) Cette procédure a pour objectif de favoriser l’émergence d’un accord global sur la restructuration de la dette financière d’Atos SE avec ses créanciers bancaires et obligataires (les « créanciers financiers »). L’objectif de la Société est d’obtenir un accord global sur sa structure de capital d’ici juillet 2024. » indique le communiqué.

Dans ce contexte, Atos ne fournit aucun objectif financier pour 2024 et abandonne les prévisions communiquées à horizon 2026. Sa capitalisation boursière a fondu à 236 millions €.

De son côté, David Layani, patron de Onepoint et premier actionnaire avec 11,4% , a demandé de

« mettre fin immédiatement à tout projet de cession en préservant l’intégrité des actifs pour bâtir un New One Atos qui reparte sur des bonnes bases ».