L’évolution fonctionnelle de Twitter/X sous l’ère Musk

Un an et demi déjà : le 27 octobre 2022, Elon Musk s’offrait Twitter pour 44 milliards de dollars.

Depuis lors, le réseau social a connu bien des évolutions : chamboulement des effectifs, révision des politiques de modération, exode des annonceurs… Il a aussi changé sur le plan fonctionnel. Avec, en toile de fond, l’ambition de le transformer en « application à tout faire » (« everything app »)*. Une fonction qu’est censée symboliser la marque X.

Les principales évolutions fonctionnelles introduites sous l’ère Musk exigent un abonnement. Celui-ci avait été lancé en novembre 2022 sous la marque Twitter Blue. Il était devenu X Premium en août 2023.

Depuis octobre 2023, l’offre se structure en trois formules : Basique (3 € par mois ou 32 € par an, TTC), Premium (8/64) et Premium+ (16/168). Les organisations ont leur propre grille tarifaire (forfaits Basique et Complet, ce dernier permettant notamment d’affilier des comptes moyennant un paiement pour chacun).

X vient d’ouvrir les appels audio et vidéo à tous ses utilisateurs.

audio and video calling are now available to everyone on X! who are you calling first? pic.twitter.com/DYvB7ZRrbY

Depuis peu également, les Espaces (conversations en direct, lancées avant l’ère Musk) prennent en charge la vidéo, en plus de l’audio.

Fin 2023, une section consacrée à la recherche d’emplois avait fait son entrée. Peu auparavant, l’incrustation vidéo était arrivée sur la version web, faisant suite à l’introduction de la fonction « glisser pour répondre » dans les DM sur iOS et Android.

on iOS & Android, you can now swipe to reply when you slide into their DMs pic.twitter.com/evuWpMfBxQ

Certaines fonctionnalités sont imposées, à l’image du compteur public de vues affiché sur les posts depuis décembre 2022.

L’abonnement X Premium permet publier des posts plus longs. La limite est montée progressivement. Elle était d’abord passée de 280 à 4000 caractères en février 2023. Puis à 10 000 en avril. Depuis juin, elle est fixée à 25 000.

La taille maximale des vidéos a elle aussi augmenté progressivement à partir du rachat. Passée à 1 heure (2 Go) en décembre 2022, puis à 2 heures (4 Go) en mai 2023, elle est aujourd’hui de 3 heures (8 Go) sur la version web et l’app iOS.

Depuis l’été 2023, X Premium permet de masquer ses likes. Et de mettre des posts en avant à travers le fil « Tweets marquants ».

keep spicy likes private by hiding your likes tab 👀🌶️

L'édition de posts organiques (citations comprises) n'est pas une nouveauté de l'ère Musk. Ce qui a changé, c'est qu'elle nécessite maintenant un abonnement payant. On peut l'utiliser jusqu'à une heure après publication et réaliser un maximum de cinq changements.

Les communautés existaient elles aussi avant le rachat. Elles restent accessibles à tous, mais pour en créer, il faut disposer d'un abonnement payant.

Les dossiers de signets sont arrivés plus récemment, directement sur la liste des fonctionnalités payantes. Même chose pour la personnalisation de l'icône d'application et du thème.

they’re only visible to you & you can organize them into folders or just go with the flow pic.twitter.com/qUqL5l7Szs

bookmarks enable you to collect all your favorite posts on X

À noter : le bonus de visibilité donné aux réponses des comptes X Premium. Il est d'autant plus net qu'on est sur un niveau d'abonnement élevé.

L'abonnement Premium réduit d'environ moitié le volume de publicité dans les fils Pour vous et Abonnements. Il donne accès à X Pro et à Media Studio. L'un et l'autre existaient avant l'ère Musk. Le premier s'appelait initialement Tweetdeck. Twitter s'en était emparé en 2011 pour 40 M$. Le second avait fait ses débuts en 2016, initialement pour les médias.

L'assistant Grok, lui, est bien une nouveauté de Twitter/X version Musk. Lancé en bêta fin 2023 auprès des abonnés Premium+ aux États-Unis, il est désormais aussi ouvert au niveau Premium.

Later this week, Grok will be enabled for all premium subscribers (not just premium+) https://t.co/4u9lbLwe23

Le niveau Premium permet surtout d'obtenir la fameuse coche bleue. À condition de respecter quelques critères objectifs (nom + photo de profil, numéro de téléphone confirmé, activité au cours des 30 derniers jours)... et plus subjectifs (absence de signes indiquant un compte trompeur ou indésirable).

Auparavant, cette coche bleue ne nécessitait pas d'abonnement payant. Twitter l'attribuait aux comptes d'intérêt public. Il avait commencé à les supprimer en avril 2023.

Le niveau Premium ouvre aussi la possibilité de vérifier son identité et d'obtenir ainsi un libellé spécifique sur son profil. Il donne par ailleurs accès à des revenus publicitaires dépendant du volume d'impressions organiques dans les réponses aux contenus qu'on poste.

Today is the day: Ads Revenue Sharing is now live for eligible creators globally.

Set up payouts from within Monetization to get paid for posting.

We want X to be the best place on the internet to earn a living as a creator and this is our first step in rewarding you for your…

— X (@X) July 28, 2023