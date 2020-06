Salesforce Anywhere : vers un CRM dopé aux outils collaboratifs

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Salesforce a-t-il l’intention de développer son propre Slack ? L’éditeur américain n’est pas allé aussi loin lors de sa conférence TrailheaDX.

Il a néanmoins affirmé sa volonté d’intégrer, dans son CRM, des fonctionnalités de messagerie instantanée et de visio. Elles reposeront sur une solution existante : Amazon Chime*. Avec, en complément, un connecteur pour Zoom.

La démarche devrait se concrétiser au 4e trimestre 2020, sous la forme d’une application qui donnera aussi accès à :

un système d’alertes temps réel basées sur les changements effectués dans Salesforce ;

des commentaires intégrés.

Une phase de bêta publique doit démarrer en juillet, sur desktop (Lightning) et mobile (iOS). Chat et alertes seront les premiers composants disponibles. Viendront ensuite la vidéo, les indicateurs de présence et la collaboration interentreprises.

Salesforce Anywhere : le mantra post-Covid

Le tout s’inscrit dans un dispositif plus large destiné à s’adapter à la « nouvelle réalité » du travail : Salesforce Anywhere.

L’un de ses axes, « Work From Anywhere », implique un partenariat avec Tanium, éditeur d’une plate-forme de gestion de terminaux. Il en résultera une solution qui associera help desk, console de gestion d’actifs et outils d’automatisation. Début de la bêta en novembre 2020.

Autre axe : « Data From Anywhere ». Il repose en partie sur les piliers MuleSoft (intégration de données) et Tableau (dataviz). Mais aussi sur Work.com. Cette « boîte à outils post-Covid » exploite des modèles de données standardisés parmi lesquels l’Employee Data Model, qui réunit quatre types d’entités : employé, unité organisationnelle interne, événement de crise et évaluation de crise.

Sur la partie « Skill Up From Anywhere », on aura noté une première intégration de recommandations issues du moteur Einstein sur la plate-forme de formation Trailhead. Elles sont disponibles dans six langues dont le français.

* Amazon Chime a récemment engrangé un autre utilisateur référent : Slack, qui en fera le socle de ses appels audio et vidéo, ainsi que du partage d’écran.

Illustrations © Salesforce