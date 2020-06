Slack adopte un peu plus AWS

Les liens se resserrent entre Slack et AWS.

Le premier présentait, ce 4 juin 2020, ses résultats trimestriels. Il a officialisé, à cette occasion, l’extension de son partenariat avec le second.

Il en résultera notamment une jonction avec le service de communication Amazon Chime. C’est sur lui que reposeront bientôt les fonctionnalités d’appel audio et vidéo – ainsi que le partage d’écran – de Slack.

Cette passerelle permettra, à terme, d’ajouter la prise en charge de la visio sur mobile.

Slack compte par ailleurs s’appuyer sur l’infrastructure AWS pour donner aux utilisateurs davantage d’options de localisation de leurs données.

Les deux partenaires en profitent pour rappeler d’autres connexions récemment établies entre leurs services respectifs :

En se reposant ainsi sur Amazon Chime pour les appels, Slack entend-il concurrencer plus frontalement Zoom ?

Son patron Stewart Butterfield assurait récemment que telle n’était pas la stratégie. Il prônait, au contraire, une accentuation des travaux visant à faire de Slack un point central pour la collaboration à partir d’outils tiers. « Souvent, les clients intègrent Zoom », affirmait-il.

