Grosse opération de concentration dans le domaine de l’analytics : Salesforce achète Tableau Software, par échange d’actions, pour un montant de 15,7 milliards $. Soit une prime de 42 % sur le cours moyen de l’action de Tableau Software coté au New York Stock Exchange.

Selon les chiffres communiqués, l’opération devrait augmenter le chiffre d’affaires de Salesforce d’environ 350 à 400 millions $ pour l’exercice 2020. En 2018, Tableau a réalisé un chiffre d’affaires proche de 1,2 milliards $ sans atteindre la rentabilité opérationnelle.

We’re excited to announce that Salesforce has agreed to acquire @Tableau — a decision that brings together the world’s #1 CRM with the #1 analytics platform: https://t.co/2jfHYJL1jT Important: https://t.co/aWM75QnZzy pic.twitter.com/b6PZSW67zF

Approuvée par les deux conseils d’administration, l’opération doit être bouclée au cours du troisième trimestre fiscal ( octobre 2019). Selon le communiqué officiel, Tableau Software continuera à exercer de manière autonome sous la direction de son PDG, Adam Selipsky, et de son équipe de management.

Today is a big day at Tableau! We are joining the @Salesforce family and together we’re going to dramatically accelerate our mission to help people see and understand data. Our #DataFam just got a lot bigger! https://t.co/kA6Pdh2qGU

Key Info: https://t.co/LUaNA64NPu pic.twitter.com/Co6GpuRdUe

— Tableau Software (@tableau) 10 juin 2019