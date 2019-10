Secured-core : pour que les firmwares compromis ne soient plus une fatalité

Et si les vérifications d’intégrité effectuées au démarrage d’un PC ne reposaient plus sur le firmware ?

L’initiative « Secured-core » met en œuvre ce principe. Elle associe Microsoft au trio Intel – AMD – Qualcomm, ainsi qu’à plusieurs constructeurs (Dell, Dynabook, HP, Lenovo, Panasonic).

Une dizaine d’appareils – dont la Surface Pro X – répondent pour l’heure aux spécifications définies dans ce cadre.

Ils ont en commun d’implémenter la racine de confiance au niveau du CPU. Lequel peut ainsi prévenir l’exécution d’un firmware compromis.

