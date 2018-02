La compétition entre AMD et Intel est bel et bien relancée au niveau des serveurs. Dell et HPE vont participer à cette nouvelle dynamique.

De nouveaux serveurs sont attendus utilisant les tout récents processeurs AMD Epyc 7000.

Ce 6 février, Dell doit présenter sa nouvelle génération de serveurs. De HPE, qui a déjà abattu une partie de ses cartes, on attend d’être fixé sur les cartes GPU.

De l’avis des spécialistes et au vu des multiples benchmarks qui prolifèrent sur le Web, tout indique que la compétition entre AMD et Intel est bel et bien relancée.

En juin dernier, la présentation de la nouvelle génération des processeurs X86 Epyc 7000 d’AMD (supportant jusqu’à 32 cœurs, contre 28 chez Intel) laissait présager la reprise d’une course très serrée.

Comme il y a quelques années, Intel fait face, de nouveau, au retour d’un adversaire de taille.

Après HPE qui a annoncé l’an passé deux versions de serveurs avec AMD Epyc 7000 (le HPE Cloudline CL3150 puis le HPE Proliant DL385 bi-socket), on attend Dell-EMC ce 6 février.

Selon diverses sources, il est plus que vraisemblable que la firme de Michael Dell annonce un modèle bi-processeur (positionnement HPC) et un voire deux autres modèles mono-processeur, qui pourrait apporter un ratio performances/TCO record.

Il sera intéressant de connaître quelles configurations (sur 1 et/ou 2 U?, mémoire, sur 8 canaux, de 2 ou 4To…) et quelle(s) certification(s) ont été retenues par Dell-EMC. Et quelles options en matière de support de stockage (dont le SSD sur NVMe) et en matière de coprocesseurs (GPU NVIDIA a priori).

De son côté, HPE a prévu d’introduire les coprocesseurs GPU – a priori en trois versions – d’ici au mois de juin, comme l’ont laissé entendre les ‘pre-specs’ diffusées fin 2017.

Par ailleurs, HPE devrait bientôt introduire l’extension de sa gamme Superdome Flex à 32 sockets (sur processeur Intel Xeon) supportant jusqu’ 48 To de mémoire. Mais on est là dans le HPC pur et dans une autre gamme de prix…

A suivre…

(Article réalisé par APM)