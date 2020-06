Serveurs et stockage : un trimestre difficile, sauf pour les ODM

Le marché B2B des serveurs et du stockage est en repli, mais les fournisseurs ODM font plus que résister, a relevé le cabinet IDC. Selon la société d’études, les ventes mondiales de serveurs ont pesé 18,6 milliards de dollars au premier trimestre 2020, soit une baisse de 6% par rapport à la même période l’an dernier. En volume, le marché a très légèrement reculé de -0,2% avec 2,6 millions d’unités livrées sur le trimestre.

Malgré tout, ce repli est moins marqué que ne le prévoyait initialement IDC.

« Les performances du marché des serveurs ont été relativement similaires à celles du quatrième trimestre, bien qu’un peu plus modérées, avec des points positifs », a déclaré Sebastian Lagana, directeur de recherche chez IDC. C’est notamment le cas pour « les fournisseurs ODM (Original Design Manufacturers) bénéficiant de la demande solide de leur clientèle clé d’hyperscalers (datacenters à très grande échelle) et de fournisseurs de services cloud, et le segment des serveurs non-x86 », a-t-il expliqué.

En revanche, les équipementiers OEM (Original Equipment Manufacturers) ont été fortement impactés par deux tendances : le ralentissement de la demande des entreprises pour des serveurs x86, d’une part, et une chaîne d’approvisionnement freinée par l’impact de la crise du Covid-19 sur l’économie mondiale, d’autre part.

Cette orientation se vérifie sur le marché des systèmes de stockage OEM externes.

Le marché des systèmes de stockage OEM externes pour les entreprises a reculé de 8,2% à 6,5 milliards de dollars au premier trimestre de 2020. Mais les ODM qui vendent directement aux datacenters hyperscale s’en sortent mieux que la moyenne. Leurs revenus cumulés ont progressé de 6,9% à 4,9 milliards de dollars.

« Les ODM ont une fois de plus généré de la croissance, profitant de l’augmentation des dépenses des hyperscalers », a souligné l’analyste.

Le recours massif au travail à distance, aux outils de collaboration en mode cloud et aux réseaux de diffusion de contenu devraient encore profiter à ces acteurs dans les mois à venir. Et permettre aux poids lourd du marché, Dell Technologies en tête, de maintenir leur leadership.

