Services hybrides : HPE Pointnext change de direction

HPE a promu l’un des siens, Pradeep Kumar, vice-président senior (SVP), au poste de directeur général de Pointnext, l’activité de services orientés informatique hybride et périphérie intelligente (intellligent edge) du groupe.

Le dirigeant prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre 2018 à la suite d’Ana Pinczuk. Cette dernière (ex-Cisco) a quitté HPE en juillet pour s’orienter vers de « nouvelles opportunités ». Son passage chez HPE aura duré à peine plus d’un an…

Pradeep Kumar, de son côté, exerce depuis 20 ans des responsabilités chez HPE. Actuellement, il occupe le poste de vice-président senior Global Delivery Support orienté sur les centres de solutions clients et la chaîne logistique. « Un rôle clé dans notre mission axée sur les services, la compétitivité, la qualité et la satisfaction des clients », a déclaré dans un billet de blog Phil Davis, directeur des ventes et président Hybrid IT de HPE.

« Je ne pouvais penser à un meilleur profil pour accompagner HPE Pointnext dans sa prochaine phase », a-t-il ajouté.

Simplifier l’informatique hybride

HPE Pointnext a été lancé en debut d’année 2017. Peu de temps avant l’entrée en bourse de DXC Technology. Ce groupe est né de la fusion des services aux entreprises de HPE post-scission et de CSC. Pointnext, de son côté, se concentre sur l’informatique hybride.

Comme l’a annoncé le moins dernier Antonio Neri, CEO de HPE : la multinationale axe ses efforts sur « une infrastructure et des solutions pilotées par des services, basées sur des logiciels, qui simplifient l’informatique hybride ».

Pointnext et la gamme GreenLake jouent un rôle clé dans de domaine.

