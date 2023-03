AIOps : HPE s’offre OpsRamp

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé lundi acquérir OpsRamp. L’entreprise est active dans l’AIOps ou l’intelligence artificielle dédiée aux opérations informatiques.

Basée à San Jose (Californie), la société cofondée en 2014 par Raju Chekuri et Varma Kunaparaju propose au marché une plateforme « as-a-service » de gestion des opérations informatiques (ITOM, IT Operations Management) propulsée par une IA.

L’ambition est de fournir une visibilité et un contrôle de bout en bout d’infrastructures cloud et sur site et d’en simplifer la gestion grâce à l’automatisation « intelligente ».

Les deux parties se connaissent bien. Le groupe HPE, via sa branche de capital risque Hewlett Packard Pathfinder, a lui-même investi dans l’entreprise en 2020. Une entreprise également soutenue par les fonds Sapphire Ventures et Morgan Stanley Expansion Capital.

Fort de ces soutiens, OpsRamp est considéré comme l’un des principaux outils portés par une IA qu’utilisent des fournisseurs de services managés (MSP) dans le monde pour automatiser la gestion de services IT, prioriser les alertes et répondre rapidement aux incidents.

OpsRamp va enrichir HPE GreenLake

L’acquisition d’OpsRamp doit pemettre à HPE de conforter son « positionnement sur le marché du cloud hybride » et d’étendre « la portée de la plateforme HPE GreenLake à la gestion des opérations informatiques », a déclaré Fidelma Russ, CTO de la multinationale.

OpsRamp va donc enrichir HPE GreenLake, les services gérés en mode hybride, de la périphérie du réseau (edge) au cloud, du groupe technologique américain. HPE, par ailleurs, dit vouloir intégrer l’IA dans ses solutions de calcul, de stockage et de mise en réseau.

En associant OpsRamp à HPE, « nous proposons aux clients une plateforme de cloud hybride intégrée, capable de gérer et de transformer plus efficacement les parcs informatiques multicloud et multifournisseurs », a insisté Varma Kunaparaju, actuel CEO d’OpsRamp.

Les partenaires technologiques et de distribution continueront d’être impliqués.

Les conditions financières de l’opération restent confidentielles.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre de l’exercice fiscal 2023 de HPE.

(crédit photo © Adobe Stock)