Signal hacké ? Cellebrite éteint la mèche qu’il avait allumée

Cellebrite a-t-il hacké Signal ? Demandez à Edward Snowden ! Ce dernier a en tout cas son avis sur la question. Et il est tranché : il n’y a pas de hack qui tienne.

L’entreprise israélienne s’en était pourtant vantée la semaine dernière. Dans un billet largement édulcoré depuis*, elle affirmait : « Déchiffrer les messages et les pièces jointes envoyées avec Signal était impossible… jusqu’alors ».

Suivait une démonstration faite d’analyses de code en cascade, menant tour à tour au déchiffrement des messages, puis des pièces jointes. Démonstration qui, en y regardant de plus près, présente bien des prérequis.

Le créateur de Signal le confirme : dans la configuration présentée, Cellebrite aurait tout simplement pu ouvrir l’application et lire les messages.

This (was!) an article about « advanced techniques » Cellebrite uses to decode a Signal message db… on an *unlocked* Android device! They could have also just opened the app to look at the messages.

The whole article read like amateur hour, which is I assume why they removed it.

— Moxie Marlinspike (@moxie) December 11, 2020