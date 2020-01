Slack : Google poussera-t-il la concurrence plus loin que Hangouts Chat ?

Quelle stratégie pour Google face à Slack et Teams* ?

Le groupe américain travaillerait sur une application mobile susceptible de se positionner sur ce terrain.

Elle donnerait aux entreprises un accès aux fonctionnalités de plusieurs logiciels aujourd’hui commercialisés à travers l’offre G Suite. En l’occurrence, au moins Gmail, Drive, Hangouts Chat et Hangouts Meet.

Cette nouvelle application serait elle-même intégrée dans G Suite. Thomas Kurian, le patron de la branche cloud de Google, en aurait fait la démonstration mi-janvier à des commerciaux et à des partenaires.

Dans l’absolu, cette approche rappelle celle adoptée avec Hangouts Chat.

Le produit est présenté comme une « plate-forme de messagerie conçue pour les équipes ».

Par rapport à la version « classique » de Hangouts, il propose :

* À son dernier pointage officiel (octobre 2019), Slack revendiquait 12 millions d’utilisateurs actifs par jour. Microsoft en annonçait 20 millions pour Teams (novembre 2019).

Illustration © Google

