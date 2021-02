Smartphones : avec la 5G, une croissance à deux chiffres ?

Après une année 2020 de décroissance, les ventes mondiales de smartphones progresseraient à nouveau en 2021. « Le remplacement tardif de smartphones et la disponibilité de terminaux 5G d’entrée de gamme devraient impacter à la hausse les ventes », a déclaré Anshul Gupta, directeur de recherche chez Gartner.

La société d’études prévoit en effet que 1,53 milliard d’unités soient écoulées dans le monde en 2021, contre 1,37 milliard en 2020 et 1,54 milliard en 2019. La croissance à deux chiffres seraient ainsi de retour (+11,4% attendus en 2021). Et les smartphones 5G vendus cette année représenteraient 35% (539 M d’unités) du volume total des ventes mondiales.

Sous l’angle géographique, les marchés d’Asie-Pacifique les plus « matures » économiquement, ainsi que l’Europe de l’Ouest et l’Amérique latine devraient afficher les plus fortes croissances des ventes de smartphones entre 2020 et 2021.

5G sur toute la gamme

« La 5G est dorénavant un standard des smartphones haut de gamme, en particulier aux États-Unis, en Chine, au Japon et en Corée du Sud », a relevé Anshul Gupta. Toutefois, ce sont les terminaux d’entrée/moyenne gamme qui porteraient la croissance en volume du marché.

« Portée par des modèles moins coûteux, l’adoption est particulièrement forte en Chine, où la part des smartphones 5G est en passe d’atteindre 59,5% en 2021 », a précisé l’analyste. « En outre, les smartphones 5G d’entrée de gamme, de plus en plus répandus en dehors de la Chine, sont prêts à dynamiser le marché des smartphones dans toutes les régions ».