PC et smartphones : la relance n’est pas (encore) pour demain

Les expéditions de PC, tablettes et smartphones devraient baisser en 2023. Mais la décélération serait moins marquée qu’en 2022.

Gartner a dévoilé ses prévisions de livraisons de terminaux.

La société américaine d’études de marché prévoit que 1,7 milliard de terminaux (PC, tablettes et smartphones) seront livrés en 2023. Un chiffre en baisse de 4% par rapport à l’année passée.

La décélération (-4% cette année) serait toutefois moins marquée qu’elle ne l’a été en 2022 (-11,2%).

L’inflation et les tensions géopolitiques impactent la demande du grand public. Quant aux entreprises, elles repoussent le renouvellement de dispositifs dans lesquels elles ont beaucoup investi durant la première phase de la pandémie (2020).

Les effets de l’inflation et de la récession devraient se ressentir au moins jusqu’au quatrième trimestre de 2023.

« L’économie déprimée continuera de freiner la demande de terminaux tout au long de l’année. En valeur, les dépenses des utilisateurs finaux en appareils devraient diminuer de 5,1% en 2023 », a déclaré Ranjit Atwal, directeur et analyste chez Gartner.

Terminaux : les livraisons de PC moins bien orientées

L’impact de la conjoncture varie d’un segment à l’autre.

Les expéditions mondiales de PC devraient à nouveau enregistrer la plus forte baisse (-6% en 2023, après un recul de 16% en 2022).

Lire aussi : 5 PC portables pour étudiants IT en 2023

Le repli serait moindre pour les smartphones (-4%) et les tablettes (-2,9%).

Une analyse qui rejoint d’autres prévisions du cabinet Gartner.

Globalement, l’inflation et les incertitudes géopolitiques pèsent sur les dépenses technologiques, sans toutefois briser la croissance.

Si certains investissements IT mondiaux – logiciels et services IT – sont à l’épreuve de la récession, ce n’est pas le cas des terminaux.

La plupart des clients repoussant le renouvellement de dispositifs dans lesquels ils ont beaucoup investi durant la première phase de la pandémie (2020). Le marché fait preuve d’un relatif optimisme, cependant.

(crédit photo © Shutterstock)