SSD : Intel n’a pas encore lâché la NAND

C’est officiel depuis quelques semaines : Intel entend céder à SK hynix ses activités dans la flash NAND.

Telle qu’envisagée à l’heure actuelle, la transaction ne devrait pas être finalisée avant 2025. En attendant, la gamme de SSD continue à se développer. En tête de liste pour 2021, un modèle qui n’utilise pas de la NAND, mais de la mémoire Optane : le P5800X, qu’on connaissait jusqu’alors sous le nom Alder Stream. Destiné aux datacenters, il succédera au P4800X, disponible depuis un peu plus de deux ans.

D’un produit à l’autre, deux grandes nouveautés : le passage à la 2e génération de la mémoire 3D XPoint et l’adoption d’un contrôleur PCIe 4.0. Par rapport au P4800X en PCIe 3.0, les performances annoncées augmentent nettement. Elles triplent en lecture et en écriture séquentielle (7,2 Go/s et 6,2 Go/s), comme sur les accès aléatoires (1,5 millions d’IOPS).

On gagne aussi en latence (de 10 à 7 µs) et en endurance (de 60 à 100 écritures/jour sur 5 ans). La capacité maximale double, à 3,2 To.

Autre produit qui embarque de la mémoire 3D XPoint de 2e génération : l’Optane H20. Lancement prévu au 2e trimestre 2021, comme successeur du H10 disponible depuis environ un an et demi. On reste sur un disque hybride (NAND + Optane) au format M.2. Mais avec de la QLC Intel de 4e génération (à 144 couches, contre 96 couches sur le H10).

Pas de PCIe 4.0, en revanche. On devrait donc rester proche des performances du H10 : 2,4 Go/s et 1,8 Go/s en lecture et écriture séquentielles, 330 000 et 250 000 IOPS en lecture et écriture aléatoires. Avec une différence en matière de capacités de stockage : la disparition de la configuration 16 + 256 Go, au profit des seules 32 + 512 Go et 32 Go + 1 To.

Intel généralise la QLC 144 couches

Le passage à la QLC de 4e génération vaut aussi pour le SSD 670p. Lancement prévu au 1er trimestre 2021, pour succéder aux SSD 660p (lancés en 2018 ; QLC 2e génération à 64 couches) et 665p (lancés fin 2019 ; QLC 3e génération).

La capacité 512 Go, absente de la gamme 665p, fait son retour aux côtés des options 1 To et 2 To. À défaut du PCIe 4.0, on a droit à une amélioration du cache dynamique, de sorte que la quantité de mémoire disponible diminue moins vite à mesure que le disque se remplit.

Dès cette année débuteront les livraisons du SSD D7-P5510. Il succédera au D7-P5500 disponible depuis quelques mois. Avec, a priori, une distribution élargie au-delà des OEM. Pour le reste, on garde le format U.2, le contrôleur PCIe 4.0, les capacités de 3,84 et 7,68 To (disparition du 1,92 To) et des performances similaires (7000 Mo/s et 4200 Mo/s en lecture et écriture séquentielles ; 930 000 et 190 000 IOPS et lecture et écriture aléatoires).

Dans le même ordre de performances, le SSD D5-P5316 fera son entrée au 1er trimestre 2021. Il succédera au D5-P4326 (PCIe 3.1, QLC 2e génération) lancé mi-2019. La capacité maximale au format E1.L (en plus de l’U.2) double, à 30,72 To. Ce qui permet d’atteindre la barre du Po sur un serveur 1U.

Illustrations © Intel