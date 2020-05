Analytics : Tableau 2020.2, no-code et mobile au menu

L’éditeur Tableau Software a confirmé la disponibilité générale de la version 2020.2 de sa solution d’analyse et de visualisation de données.

Le logiciel intègre des fonctionnalités no-code renforcées de modélisation conçues pour simplifier l’analyse d’informations complexes. La solution inclut également un outil – Metrics – qui permet une visualisation rapide d’indicateurs de performance (KPI) depuis un smartphone.

Le nouveau modèle de données a été pensé pour faciliter l’analyse de plusieurs tableaux avec différents niveaux de détail. Le glisser-déposer permettant de relier les tableaux et de les agréger automatiquement, selon les promoteurs de l’offre.

Qu’en est-il de Metrics ?

Le nouvel outil Metrics est conçu pour faciliter l’accès et le suivi d’indicateurs de performance depuis un smartphone. Metrics est accessible depuis l’application Tableau Mobile via des alertes instantanées (push notifications) ou dans le navigateur.

« Grâce à de nouvelles capacités de modélisation des données, Tableau 2020.2 réduit la quantité de travail nécessaire pour analyser les ensembles de données les plus complexes et simplifie l’analyse au profit de tous, indépendamment du niveau d’expertise », a déclaré François Ajenstat, directeur produit chez Tableau Software.

Les clients existants peuvent mettre à niveau Tableau pour bénéficier de ces fonctionnalités et des nouveaux connecteurs de données géospatiales. Les curieux pourront opter pour un essai gratuit de la solution ici.

Cette mise à niveau intervient moins d’un an après l’annonce du rachat par Salesforce de Tableau Software, une société fondée en 2003, pour 15,7 milliards de dollars.

