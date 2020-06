Teams : Microsoft déploie l’étendard pro-perso

Teams for Home est lancé.

Microsoft a regroupé, sous cette marque, plusieurs fonctionnalités qui viennent compléter la plate-forme de travail collaborative.

Leur point commun : elles se destinent à un usage personnel et/ou familial. On y accédera d’ailleurs dans le cadre des abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille*.

Today, we start rolling out new features for your personal life, in preview to the #MicrosoftTeams mobile app on iOS and Android. Learn more on our blog: https://t.co/uaYi0SuBAy pic.twitter.com/vBuZEqboui

— Microsoft Teams (@MicrosoftTeams) June 22, 2020