Apple s’offre un casque de VR. Apple cache de moins en moins ses ambitions dans la réalité mixte (augmentée et virtuelle). Après l’API ARKit de création d’application de réalité mixte livrée avec iOS 11, Apple vient de mettre la main sur Vrvana. Pour 30 millions de dollars, selon . Cette start-up canadienne (elle est basée à Montréal) a développé un casque de réalité, encore appelée étendue, mixte baptisé Totem et non encore commercialisé. Cette acquisition permettrait à Cupertino de présenter son offre dotée de son propre OS, rOS, pour 2020, comme le laissait récemment entendre une dépêche de Bloomberg.

Veam étend son offre à l’environnement Unix. Veam, spécialiste de la sauvegarde dans le Cloud pour la continuité d’activité, annonce une extension de ses solutions. Sa plate-forme Availability supporte désormais les environnements AIX IBM et Oracle Solaris. Ces derniers sont encore utilisés pour de nombreuses bases de données et autres applications critiques historiques des entreprises. L’offre de Veam leur permettra, dans le courant du premier semestre 2018, de sauvegarder, transférer et restaurer leurs workload et données sur différents environnements matériels, Cloud ou hyperviseur. Pour cela, Veam déclare s’être appuyé sur l’offre de Christie Software dont les technologies sont exploitées par plus de 3000 clients AIX et Solaris dans le monde.

93% de la population en 4G chez SFR. Les déboires en bourse et les résultats mitigés du groupe qui ont provoqué le départ de Michel Combes ne semblent pas entamer le rythme de déploiement des infrastructures de sa filiale française SFR. Dans le fixe d’abord, l’opérateur a déployé la mise à disposition de sa fibre auprès de plus de 160 000 foyers et locaux professionnels dans 99 communes en octobre. Certaines ont eu nouvellement accès à la fibre, pour d’autres il s’agit d’extension de l’infrastructure. A ce jour, le réseau très haut débit (FTTH et FTTB) de SFR est disponible dans 1600 villes en France. Sur le mobile, SFR a poursuivi le déploiement de sa couverture 4G auprès de 673 communes (dont Saint-Malo et Annemasse) et en 4G+ pour 324 d’entre elles (Lyon, Angers, Avignon, Arles et Brive-la-Gaillarde parmi elles). SFR revendique 93% de couverture de la population en 4G et vise les 99% pour la fin 2018.