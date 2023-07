Threads (Meta) : 5 points à retenir au lancement

Le « teaser » (ou aperçu) avait été diffusé depuis plusieurs semaines…

Mercredi 5 juillet, Meta, maison mère américaine d’Instagram, WhatsApp et Facebook, a dévoilé officiellement Threads (soit l’équivalent de « fil de discussion », en français).

Sont ciblés des millions d’utilisateurs, du grand public aux entreprises. Autant de clients, à la recherche d’une alternative à Twitter, réseau social acquis 44 Md$ en 2022 et « reformaté » depuis Elon Musk, milliardaire aux commandes de Tesla et SpaceX.

Threads se heurte à la protection de données en Europe

Voici 5 points concernant le lancement de la version initiale de Threads par Meta :

1. Treads est une application développée par les équipes d’Instagram (Meta). Le logiciel permet de partager du texte et de rejoindre des conversations publiques en ligne.

2. Les textes publiés sur Threads peuvent contenir jusqu’à 500 caractères et inclure des liens, des photos, et des vidéos (jusqu’à 5 minutes, à ce jour).

3. La plateforme logicielle est lancée dans 100 pays. L’Europe,. n’est pas encore concernée, L’application ne sera pas lancée de suite en Europe, du fait des contraintes associées au RGPD.

4. L’application est disponible en ligne, sur l’App Store et le Google Play Store. Il est possible d’utiliser un compte Instagram pour se connecter, avec la possibilité de personnaliser son profil pour Threads.

5. Meta dit travailler sur la compatibilité de Threads avec d’autres réseaux sociaux « ouverts et interopérables » qui, selon nous, peuvent façonner l’avenir d’Internet.

Que déclare Meta, le groupe dirigé par Mark Zuckerberg ?

« Notre vision avec Threads est d’étendre au texte ce que fait le mieux Instagram […] Tout comme sur Instagram, [les utilisateurs] pourront suivre et se connecter à des contacts et des créateurs qui partagent leurs centres d’intérêts, y compris des personnes que l’on suit sur Instagram et ailleurs. De plus, l’utilisateur peut utiliser les fonctionnalités existantes de sécurité et de contrôles utilisateur. »

10 millions d’utilisateurs potentiels se seraient inscrits dans les 7 heures qui ont suivi l’annonce du lancement de Threads.