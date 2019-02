Transformation numérique : la France peut mieux faire

Investissements dans les technlogies et services associés, déploiements, indicateurs et mesures de performance… De nombreuses entreprises sont en retard sur la courbe de transformation numérique, y compris dans les pays les plus avancés économiquement.

C’est ce qui ressort d’une enquête (Digital Transformation Index) publié par Dell Technologies, en partenariat avec Intel et le cabinet Vanson Bourne. 4 600 dirigeants d’entreprises de taille intermédiaire et de grands groupes ont été interrogés dans 42 pays.

Seule une minorité a pleinement intégré le numérique dans ses processus et modèles.

La France ne fait pas exception.

Une progression prudente

En France, la proportion d’entreprises considérées comme les plus matures en matière de transformation numérique (Digital Leaders) a progressé de 1,7 point en deux anx pour s’élever à 4% en 2018. Mais ce taux reste inférieure à la moyenne mondiale stable depuis 2016 (5%).

Par ailleurs, 17,3% des organisations en France (33% dans le monde) sont classées parmi les Digital Adopters qui s’appuient sur « un plan numérique mature » pour investir et innover.

Elle sont presque aussi nombreuses (18% en France, 32% dans le monde) à avancer avec davantage de prudence dans ce domaine (Digital Evaluators). Des entreprises qui « réalisent leur transformation avec prudence et par étapes, en planifiant et en investissant pour l’avenir », selon le rapport.

Il reste que 25,3% des entreprises interrogées en France (contre 9% dans le monde) sont des retardataires (Digital Laggards). Ces entreprises sans plan numérique ou avec des initiatives et investissements limités dans ce domaine. Enfin, 35,3% se positionnent encore parmi les organisations qui investissent peu dans le numérique (Digital Followers).

Des budgets serrés

Les causes les plus souvent citées pour expliquer ce retard sont : le manque de budgets et de ressources et les craintes en matière de cybersécurité et de protection des données

Or, pour 78% des dirigeants dans le monde (73% en France), la transformation numérique devrait faire partie intégrante de leur développement. De surcroît, 51% des répondants redoutent de ne pouvoir répondre aux attentes à venir de leurs clients, et 30% de devenir osbolète d’ici 5 ans faute d’avoir négocié le virage du numérique et de l’automatisation.

Ainsi, la France, derrière le Danemark et le Japon, mais devant la Belgique et Singapour, fait partie des cinq pays du classement affichant les indices de maturité numérique les plus bas. Alors que les pays émergents prennent le dessus. L’Inde, le Brésil et la Thaïlande affichant les indices de maturité numérique les plus élevés du classement.

