Ubuntu est lancé en version RTOS

C’est parti pour la version « temps réel » d’Ubuntu. Canonical vient d’en annoncer la disponibilité commerciale, après un peu moins d’un an de bêta.

Socle de l’offre : le noyau 5.15, auquel on a greffé les correctifs PREEMPT_RT.

On peut l’exploiter sur deux variantes de l’OS. D’une part, Ubuntu Server 22.04 LTS, par l’intermédiaire de l’abonnement Ubuntu Pro. De l’autre, Ubuntu Core 22 (version « légère » conteneurisée), moyennant une souscription à l’IoT App Store.

Dans les grandes lignes, PREEMPT_RT minimise la quantité de code non préemptible au sein du noyau, le rendant ainsi plus déterministe. Et donc plus adapté aux exigences des applications temps réel. Pour cela, il met notamment en œuvre des mécanismes de verrouillage et son propre planificateur (qui a la priorité sur CFS).

L’avantage par rapport à un kernel standard patché : un support officiel de la part de Canonical.

À noter les éléments suivants :

– Compatibilité x64 et ARM64 (pas de 32 bits)

– Pas de prise en charge des pilotes NVIDIA

– Non utilisable en parallèle du live patching

– Pas de latence maximale garantie

– Les correctifs full task isolation, destinés à renforcer le cloisonnement, ne sont pas encore intégrés

Photo d’illustration © Tomasz – Adobe Stock