Vie privée : Mozilla rend ses démarches plus visibles dans Firefox

Combien de traqueurs, de mineurs de cryptomonnaies et de détecteurs d’empreinte numérique Firefox a-t-il bloqués ?

La dernière version du navigateur, fraîchement publiée, apporte une réponse sous la forme d’un tableau de bord « Protections de la vie privée ».

On y accède de deux manières :

– à l’adresse about:protections

– en cliquant sur le bouclier qui s’affiche désormais à gauche dans la barre d’adresse et en sélectionnant « Afficher le rapport »

Ce nouveau tableau de bord donne aussi accès aux services Firefox Lockwise* et Monitor.

Le premier est un gestionnaire de mots de passe. Le deuxième fournit des alertes au cas où des identifiants utilisés dans le navigateur seraient impliqués dans des fuites de données.

Depuis la sortie de Firefox 69 début septembre, la « protection renforcée contre le pistage » est activée par défaut sur toutes les plates-formes, au niveau « Standard ». Dans cette configuration, sont bloqués :

Il est possible d’opter pour une protection plus stricte incluant les détecteurs d’empreinte numérique et le contenu utilisé pour le suivi dans toutes les fenêtres. Au risque de dégrader l’expérience de navigation.

Firefox 70 marque aussi l’extension de WebRender à davantage d’appareils.

Le nouveau moteur de rendu graphique était arrivé au printemps avec Firefox 67, initialement sur les ordinateurs de bureau équipés de Windows 10 et de GPU Nvidia.

Firefox 68 en avait étendu la disponibilité aux GPU AMD (Northern Islands et familles ultérieures).

Place cette fois-ci aux IGP Intel, pour les affichages d’une définition inférieure à 1 900 x 1 200 pixels.

Le support de WebRender reste expérimental sur les autres plates-formes.

Mozilla améliore en parallèle la gestion du rendu sur macOS. À la clé, une consommation d’énergie divisée « par trois ou plus » en fonction des tâches, affirme la fondation.

Toujours sur macOS, l’importation de mots de passe depuis Chrome est désormais prise en charge.

Sur le volet interface, on notera :

On compte une douzaine de failles corrigées, dont une critique.

* Lockwise est désormais intégré par défaut sur desktop. Mozilla y a inclus un générateur de mots de passe et a fait la passerelle avec Firefox Monitor.

