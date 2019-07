Virtualisation : VMware va intégrer Bitfusion dans vSphere

VMware a confirmé son intention d’acquérir Bitfusion. La jeune entreprise américaine a développé une plateforme logicielle qui virtualise l’accélération matérielle.

La solution « découple des ressources physiques spécifiques des serveurs auxquels elles sont rattachées », a expliqué dans un billet de blog Krish Prasad, vice-président et directeur général Cloud Platform Business Unit de VMware.

« Par exemple, la plateforme peut partager des ressources GPU (Graphics processing unit) dans une infrastructure virtualisée, en tant que pool de ressources accessibles en réseau, plutôt que des ressources isolées par serveur. »

Elle peut aussi soutenir d’autres accélérateurs comme les circuits logiques programmables FPGA (Field-programmable gate arrays) et les circuits intégrés ASIC (Application-specific integrated circuits).

IA et Machine Learning

VMware utilisera la technologie de Bitfusion pour apporter ces fonctionnalités à ses clients.

La multinationale ambitionne ainsi de soutenir les charges de travail basés sur l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (Machine Learning, ML). Et ce en virtualisant les accélérateurs matériels, sur site et/ou dans le cloud.

Le montant de l’opération est restée confidentiel. En revanche, VMware a précisé qu’une fois l’acquisition bouclée, la technologie de Bitfusion sera intégrée dans vSphere. La plateforme logicielle de virtualisation de serveurs de référence du groupe.

« Bitfusion apporte à l’accélération matérielle ce que VMware a apporté au calcul informatique il y a plusieurs années », a ajouté le dirigeant. « Bitfusion s’aligne également avec la vision de VMware ‘Any Cloud, Any App, Any Device’ grâce à sa capacité à travailler dans différents frameworks d’IA, clouds, réseaux et formats tels que les machines virtuelles et les conteneurs. »