Windows 10 May 2019 Update : Microsoft donne le feu vert

La dernière version majeure de Windows 10 (« May 2019 Update ») est arrivée à maturité. En tout cas selon Microsoft.

Le groupe américain a donné le feu vert aux déploiements à grande échelle en entreprise.

📣 [Windows Release Health Update – New Status] Windows 10, version 1903 (the May 2019 Update) is designated ready for broad deployment for all users via Windows Update. More details here: https://t.co/NHEQuEjsVX.

— Windows Update (@WindowsUpdate) September 27, 2019