Windows 10 : un tiers du parc Entreprise n’a pas encore migré

D’ici six mois, la prise en charge du support étendu de Windows 7 va s’achever.

« Etendu », signifie que les correctifs ne seront plus distribués, à moins de passer à la caisse pour les entreprises. Et sans correctif, les risques sont trop conséquents pour se permettre de ne pas migrer vers Windows 10.

Le problème, c’est que les six mois restant pourraient s’avérer trop justes pour passer à la dernière mouture de l’OS de Microsoft.

La migration vers Windows 10 retardée par le télétravail ?

Ainsi, actuellement selon une étude réalisée par la société de sécurité 1E, environ deux tiers du parc de PC actif a migré vers Windows 10. Un ratio qui correspond à ce qu’il ressort dans plusieurs autres enquêtes.

Pour plus de la moitié des décideurs britanniques et américains qui ont été interrogés, cela ne va pas assez vite. Et selon l’étude, l’une des entraves à cette migration provient de l’augmentation du travail à distance.

Pour 77% des DSI, cette pratique multiplie les inquiétudes en matière de sécurité.

Les mises à jour ne sont pas installées et ce, même dans des secteurs stratégiques comme l’énergie, le pétrole, ….

En outre, au-delà des carences de mise à jour de Windows, les décideurs interrogées ont admis que seuls les deux tiers des logiciels métiers de l’entreprise, et des applications, étaient véritablement à jour.